"Голос" виключив з партії депутата, який напав на ведучого "Телебачення Торонто"
Фракція "Голос" у Київській міській раді виключила зі свого складу депутата Костянтина Богатова, який побився на стендап виступі з ведучим програми "Телебачення Торонто" Владом Капицею. Сам Богатов відмовився добровільно складати мандат.
Про це повідомив голова фракції в Київській міськраді Григорій Маленко у Facebook.
У фракції зазначили, що поведінка Богатова не відповідає цінностям "демократичної європейської партії, якою є "Голос".
"Політрада партії та Київський міський осередок політичної сили були приголомшені публічним конфліктом між депутатом нашої фракції в Київраді Костянтином Богатовим та стендапером Владом Капицею, який мав місце в Арт-центрі "Братислава" ввечері 14 лютого, - йдеться в повідомленні.
В партії додали, що переконані, що різні смаки і культурні уподобання не можуть бути приводом для сварок і побоїв.
Зазначається, що Богатов відмовився добровільно складати мандат, тому фракція запустить процедуру імперативного мандату.
14 лютого під час концерту в Києві депутат з партії "Голос" Костянтин Богатов побив ведучого "Телебачення Торонто" Влада Капицю. Йому не сподобалося, що під час стендапу зі сцени пролунав мат. Після цього Богатов вдарив Влада в обличчя, зачепивши телефон, яким той знімав його. Влад відштовхнув депутата Київради і покликав на допомогу. Прибігли люди, між ними відбулася дискусія.