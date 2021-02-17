"Голос" исключил из партии депутата, который напал на ведущего "Телебачення Торонто"

Фракция "Голос" в Киевском городском совете исключила из своего состава депутата Константина Богатова, который подрался на стендап выступлении с ведущим программы "Телебачення Торонто" Владом Капицею. Сам Богатов отказался добровольно сдавать мандат.

Об этом сообщил глава фракции в Киевском горсовете Григорий Маленко в Facebook.

Во фракции отметили, что поведение Богатова не соответствует ценностям "демократической европейской партии, которой является "Голос".

"Политсовет партии и Киевский городской центр политической силы были потрясены публичным конфликтом между депутатом нашей фракции в Киевсовете Константином Богатовым и стендапером Владом Капицей, который имел место в Арт-центре "Братислава" вечером 14 февраля, - говорится в сообщении.

В партии добавили, что убеждены, что разные вкусы и культурные предпочтения не могут быть поводом для ссор и побоев.

Отмечается, что Богатов отказался добровольно сдавать мандат, поэтому фракция запустит процедуру императивного мандата.