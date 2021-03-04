Голови міськадміністрацій стануть держслужбовцями. Рада схвалила закон за основу
Верховна рада схвалила за основу закон, відповідно до якого голови міськадміністрацій стануть державними службовцями. За відповідний законопроект №4298 проголосували 229 парламентарів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.
"За" проголосували 229 парламентарів.
Цей документ викладає закон "Про місцеві державні адміністрації" у новій редакції.
Повноваження і завдання місцевих державних адміністрацій чітко розподілені у межах трьох ключових напрямів:
- координація територіальних органів (підрозділів) центральних органів виконавчої влади;
- забезпечення законності в діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування;
- виконання окремих повноважень органів місцевого самоврядування (до внесення відповідних змін в Конституцію України).
У документі прописано, що голови МДА з 1 січня 2022 року стають державними службовцями, на яких поширюються всі заборони, обмеження, а також права й обов’язки, передбачені ЗУ "Про державну службу".
Вводиться принцип ротації, який передбачає, що повноваження голів РДА припиняються після закінчення трирічного строку їх діяльності в межах одного району, з можливістю подальшого переведення (ротації) в іншу адміністративно-територіальну одиницю України.
Також формується кадровий резерв голів місцевих держадміністрацій.
Нагадаємо, в матеріалі РБК-Україна "Кадри, облгази і МВФ: чим займеться Рада в новому політичному сезоні" повідомлялося, що в найближчі місяці ВР планує зайнятися "домашньою роботою", яка залишилася з минулого року. Мова в тому числі йшла і про цей закон.
Як писало РБК-Україна, 1 березня президент Володимир Зеленський провів нараду щодо реформи держуправління. Глава держави хоче поглибити децентралізацію.