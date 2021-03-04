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Голови міськадміністрацій стануть держслужбовцями. Рада схвалила закон за основу

Новость на русском → Україна, Четвер 04 березня 2021 14:04
Голови міськадміністрацій стануть держслужбовцями. Рада схвалила закон за основу Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада схвалила за основу закон, відповідно до якого голови міськадміністрацій стануть державними службовцями. За відповідний законопроект №4298 проголосували 229 парламентарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

"За" проголосували 229 парламентарів.

Цей документ викладає закон "Про місцеві державні адміністрації" у новій редакції.

Повноваження і завдання місцевих державних адміністрацій чітко розподілені у межах трьох ключових напрямів:

  • координація територіальних органів (підрозділів) центральних органів виконавчої влади;
  • забезпечення законності в діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування;
  • виконання окремих повноважень органів місцевого самоврядування (до внесення відповідних змін в Конституцію України).

У документі прописано, що голови МДА з 1 січня 2022 року стають державними службовцями, на яких поширюються всі заборони, обмеження, а також права й обов’язки, передбачені ЗУ "Про державну службу".

Вводиться принцип ротації, який передбачає, що повноваження голів РДА припиняються після закінчення трирічного строку їх діяльності в межах одного району, з можливістю подальшого переведення (ротації) в іншу адміністративно-територіальну одиницю України.

Також формується кадровий резерв голів місцевих держадміністрацій.

Нагадаємо, в матеріалі РБК-Україна "Кадри, облгази і МВФ: чим займеться Рада в новому політичному сезоні" повідомлялося, що в найближчі місяці ВР планує зайнятися "домашньою роботою", яка залишилася з минулого року. Мова в тому числі йшла і про цей закон.

Як писало РБК-Україна, 1 березня президент Володимир Зеленський провів нараду щодо реформи держуправління. Глава держави хоче поглибити децентралізацію.

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