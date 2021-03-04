Главы горадминистраций станут госслужащими. Рада приняла закон за основу
Верховная рада приняла за основу закон, согласно которому главы горадминистраций станут государственными служащими. За соответствующий законопроект №4298 проголосовали 229 парламентариев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.
"За" проголосовали 229 парламентариев.
Этот документ излагает закон "О местных государственных администрациях" в новой редакции.
Полномочия и задачи местных государственных администраций четко распределены в пределах трех ключевых направлений:
- координация территориальных органов (подразделений) центральных органов исполнительной власти;
- обеспечение законности в деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления;
- выполнение отдельных полномочий органов местного самоуправления (до внесения соответствующих изменений в Конституцию Украины).
В документе прописано, что главы МДА с 1 января 2022 года становятся государственными служащими, на которых распространяются все запреты, ограничения, а также права и обязанности, предусмотренные ЗУ "О государственной службе".
Вводится принцип ротации, который предусматривает, что полномочия председателей РГА прекращаются по истечении трехлетнего срока их деятельности в пределах одного района, с возможностью дальнейшего перевода (ротации) в другую административно-территориальную единицу Украины.
Также формируется кадровый резерв глав местных госадминистраций.
Напомним, в материале РБК-Украина "Кадры, облгазы и МВФ: чем займется Рада в новом политическом сезоне" сообщалось, что в ближайшие месяцы ВР планирует заняться "домашней работой", которая осталась с прошлого года. Речь в том числе шла и об этом законе.
Как писало РБК-Украина, 1 марта президент Владимир Зеленский провел совещание по реформе госуправления. Глава государства хочет углубить децентрализацию.