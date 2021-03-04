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Главы горадминистраций станут госслужащими. Рада приняла закон за основу

Новина українською → Украина, Четверг 04 марта 2021 14:04
Главы горадминистраций станут госслужащими. Рада приняла закон за основу Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада приняла за основу закон, согласно которому главы горадминистраций станут государственными служащими. За соответствующий законопроект №4298 проголосовали 229 парламентариев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

"За" проголосовали 229 парламентариев.

Этот документ излагает закон "О местных государственных администрациях" в новой редакции.

Полномочия и задачи местных государственных администраций четко распределены в пределах трех ключевых направлений:

  • координация территориальных органов (подразделений) центральных органов исполнительной власти;
  • обеспечение законности в деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления;
  • выполнение отдельных полномочий органов местного самоуправления (до внесения соответствующих изменений в Конституцию Украины).

В документе прописано, что главы МДА с 1 января 2022 года становятся государственными служащими, на которых распространяются все запреты, ограничения, а также права и обязанности, предусмотренные ЗУ "О государственной службе".

Вводится принцип ротации, который предусматривает, что полномочия председателей РГА прекращаются по истечении трехлетнего срока их деятельности в пределах одного района, с возможностью дальнейшего перевода (ротации) в другую административно-территориальную единицу Украины.

Также формируется кадровый резерв глав местных госадминистраций.

Напомним, в материале РБК-Украина "Кадры, облгазы и МВФ: чем займется Рада в новом политическом сезоне" сообщалось, что в ближайшие месяцы ВР планирует заняться "домашней работой", которая осталась с прошлого года. Речь в том числе шла и об этом законе.

Как писало РБК-Украина, 1 марта президент Владимир Зеленский провел совещание по реформе госуправления. Глава государства хочет углубить децентрализацию.

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