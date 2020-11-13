Голови фракцій та керівництво Ради сьогодні зберуться на онлайн-нараду

Голови фракцій та керівництво Верховної ради сьогодні зберуться на онлайн-нараду. Вони мають прийняти колективне рішення щодо роботи парламенту.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла замглави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Якщо будуть будь-які зміни щодо плану роботи Верховної ради - вони все одно мають голосуватися у залі, тому навіть якщо треба буде прийняти рішення щодо скорочення роботи або зміни у календарному плані, то Верховна рада все одно має для цього зібратися і проголосувати, тому в будь-якому випадку пленарне засідання буде", - зазначила парламентар.

За її словами, на погоджувальній раді також додатково повідомлять, яка ситуація по фракціях.

"За правилами, враховуючи, що Стефанчук теж отримав позитивний результат, то є пані Кондратюк. І зараз такий є план, щоб вона головувала на пленарному тижні... Тим часом у нас 18 хворих, а також люди на самоізоляції. Якщо все буде в силі, то звичайно наша фракція візьме участь у засіданнях", - додала нардеп.

Нагадаємо, раніше заступник голови фракції "Слуга народу" Галина Янченко заявила, що наступний пленарний тиждень ВР може зірватися через CОVID-19 у керівництва парламенту і ряду народних депутатів.

Як писало РБК-Україна, спікер Верховної ради Дмитро Разумков заразився коронавірусом і відправився на самоізоляцію.

Пізніше стало відомо, що у першого заступника голови Ради Руслана Стефанчука теж підтвердили коронавірус.