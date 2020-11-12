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Глава НБУ: в України є всі шанси, що місія МВФ прибуде до кінця року

Новость на русском → Вашингтон, Четвер 12 листопада 2020 23:57
Глава НБУ: в України є всі шанси, що місія МВФ прибуде до кінця року Фото: Кирило Шевченко (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Голова Національного банку Кирило Шевченко, який перебуває з візитом у Вашингтоні, заявив, що місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) може прибути в Україну до кінця цього року. Однак конкретних домовленостей наразі немає.

Про це він заявив в інтерв'ю "Голос Америки".

Він додав, що працює у Вашингтоні для того, щоб місія була якнайшвидше в Україні.

Коментуючи ситуацію довкола Конституційного суду, Шевченко заявив, що питання антикорупційної інфраструктури є поза межами мандату Національного банку.

"Але я можу запевнити, що такі перемовини є, і я сподіваюсь, що вони будуть дуже ефективні для обох сторін", - сказав глава НБУ.

Водночас він переконаний, що про конкретні дати візиту МВФ в Україну говорити зарано, спочатку - треба досягнути прогресу в усіх блоках питань.

"Якщо шляхи вирішення питань будуть напрацьовані, й ми з обох сторін почнемо по них рухатись, то я особисто в цьому питанні є оптимістом — в України є всі шанси отримати місію МВФ до кінця цього року", - переконаний Шевченко.

Раніше повідомлялося, що Україна з МВФ обговорюють три блоки питань. Перший стосується рішення Конституційного суду та антикорупційної діяльності в Україні. Другий - проєкт бюджету України на 2021 рік. І третій - роботи самого Національного банку.

Нагадаємо, 2 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що місії МВФ в Україні не буде через рішення Конституційного суду про скасування електронного декларування.

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