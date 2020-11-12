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Глава НБУ: у Украины есть все шансы, что миссия МВФ прибудет до конца года

Новина українською → Вашингтон, Четверг 12 ноября 2020 23:57
Глава НБУ: у Украины есть все шансы, что миссия МВФ прибудет до конца года Фото: Кирилл Шевченко (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Председатель Национального банка Кирилл Шевченко, который находится с визитом в Вашингтоне, заявил, что миссия Международного валютного фонда (МВФ) может прибыть в Украину до конца этого года. Однако конкретных договоренностей пока нет.

Об этом он заявил в интервью "Голос Америки".

Он добавил, что работает в Вашингтоне для того, чтобы миссия была скорее в Украине.

Комментируя ситуацию вокруг Конституционного суда, Шевченко заявил, что вопрос антикоррупционной инфраструктуры вне пределов мандата Национального банка.

"Но я могу заверить, что такие переговоры происходят, и я надеюсь, что они будут очень эффективны для обеих сторон", - сказал глава НБУ.

В то же время он убежден, что о конкретных датах визита МВФ в Украину говорить рано, сначала надо достичь прогресса во всех блоках вопросов.

"Если пути решения вопросов будут наработаны, и мы с двух сторон начнем по ним двигаться, то я лично в этом вопросе оптимист - у Украины есть все шансы получить миссию МВФ до конца этого года", - убежден Шевченко.

Ранее сообщалось, что Украина с МВФ обсуждают три блока вопросов. Первый касается решения Конституционного суда и антикоррупционной деятельности в Украине. Второй - проект бюджета Украины на 2021 год. И третий - работы самого Национального банка.

Напомним, 2 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что миссии МВФ в Украине не будет из-за решения Конституционного суда об отмене электронного декларирования.

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