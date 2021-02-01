Глава НАЗК склав адмінпротоколи щодо трьох суддів КСУ

Глава Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков склав протоколи про адміністративне правопорушення щодо трьох суддів Конституційного суду. Протоколи складено щодо Володимира Мойсика, Ігоря Сліденка та Ірини Завгородньої.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Щодо Завгородньої складено два адміністративні протоколи.

"Нескладання вказаних протоколів могло б свідчити про службову недбалість, чого ми не могли допустити", - пояснив Новіков.

За його словами, під час участі в розгляді рішення щодо е-декларування всі три судді діяли в умовах конфлікту інтересів, що містить ознаки адміністративного правопорушення.

Глава відомства підкреслив, що у зв’язку з останніми змінами до закону складати протоколи щодо суддів можуть лише глава НАЗК та його заступники.

"З 31 грудня 2020 року діють зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, які в разі виявлення адміністративного правопорушення у судді зобов’язують особисто голову НАЗК або його заступника скласти протокол. На виконання цієї норми закону сьогодні відповідні протоколи були надіслані до КСУ", - сказав очільник агентства.

Вказано, що адміністративне стягнення може бути накладене судом лише впродовж 6 місяців із дня виявлення порушення. А з моменту вчинення правопорушення (з 27 жовтня 2020 року) пройшло вже близько 3 місяців.

Нагадаємо, в кінці грудня в Україні розблокували роботу Національного агентства з питань запобігання корупції і повернули кримінальну відповідальність за брехню в електронних деклараціях. Відповідні закони сьогодні набрали чинності.

Як писало РБК-Україна, в Спеціалізованій антикорупційної прокуратурі підкреслювали, що рішення Конституційного суду щодо декларування є тиском на всі антикорупційні органи і серйозним ударом по механізму боротьби з корупцією.