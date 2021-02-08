ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Німеччина, Швеція і Польща дзеркально вислали російських дипломатів

Новость на русском → Понеділок 08 лютого 2021 17:57
Німеччина, Швеція і Польща дзеркально вислали російських дипломатів Фото: міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Німеччина, Швеція і Польща оголосили про висилку російських дипломатів. Це дзеркальна відповідь на дії Росії, яка минулого тижня оголосила персонами нон грата дипломатів з цих країн за участь в акціях на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Сьогодні ввечері посольствам Росії в Німеччині, Швеції та Польщі повідомлять, що по одному російському дипломату в кожній з цих країн оголосять персоною нон грата в якості скоординованої відповіді на висилку в п'ятницю", - зазначив журналіст.

Станом на 17:40 за Києвом стало відомо, що Швеція офіційно висилає російського дипломата.

"Ми повідомили російському послу, що співробітника російського посольства просять покинути Швецію. Це чітка відповідь на неприйнятне рішення про висилку шведського дипломата, який лише виконував свої обов'язки", - зазначила міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде.

Такі ж заходи прийняли Польща та Німеччина. Зокрема, буде вислано співробітника російського консульства в Познані, а також дипломата з посольства Росії в Берліні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євросоюз засудив висилку дипломатів з Росії, але впевнений, що дипломатичні канали мають залишатися відкритими.

Україна теж відреагувала на скандал, заявивши, що Росія в черговий раз порушила міжнародні зобов'язання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Російська Федерація Навальный дипломаты
NEWS
У Зеленського заявили, що в Україні насильно не вакцинуватимуть від СOVID
У Зеленського заявили, що в Україні насильно не вакцинуватимуть від СOVID
DAILY
Клуб акціонерів: що відбувається в ОПЗЖ і хто впливає на партію
Уляна Безпалько, Сергій Щербина Клуб акціонерів: що відбувається в ОПЗЖ і хто впливає на партію