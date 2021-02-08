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Германия, Швеция и Польша зеркально выcлали российских дипломатов

Новина українською → Понедельник 08 февраля 2021 17:57
Германия, Швеция и Польша зеркально выcлали российских дипломатов Фото: министр иностранных дел Швеции Анн Линде (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Германия, Швеция и Польша объявили о высылке российских дипломатов. Это зеркальный ответ на действия России, которая на прошлой неделе объявила персонами нон грата дипломатов из этих стран за участие в акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Сегодня вечером посольствам России в Германии, Швеции и Польше сообщат, что по одному российскому дипломату в каждой из этих стран объявят персоной нон грата в качестве скоординированного ответа на высылку в пятницу", - отметил журналист.

По состоянию на 17:40 по Киеву стало известно, что Швеция официально высылает российского дипломата.

"Мы сообщили российскому послу, что сотрудника российского посольства просят покинуть Швецию. Это четкий ответ на неприемлемое решение о высылке шведского дипломата, который только выполнял свои обязанности", - отметила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

Такие же меры приняли Польша и Германия. В частности, будет выслан сотрудник российского консульства в Познани, а также дипломат из посольства России в Берлине.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз осудил высылку дипломатов из России, но уверен, что дипломатические каналы должны оставаться открытыми.

Украина тоже отреагировала на скандал, заявив, что Россия в очередной раз нарушила международные обязательства.

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