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Генсек ООН призвал объявить "чрезвычайное положение климата" в мире

Новина українською → Воскресенье 13 декабря 2020 00:10
Генсек ООН призвал объявить "чрезвычайное положение климата" в мире Фото: Антониу Гутерриш (flickr.com/United Nations)
Автор: Инна Собора

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал все страны мира объявить "чрезвычайное положение климата". Заявление он озвучил во время онлайн-саммита по случаю пятой годовщины Парижской климатической сделки.

Об этом пишет "Радио Свобода".

По мнению Гутерриша, чрезвычайное положение должно продолжаться, пока не будет достигнута нейтральность углерода, а выбросы парниковых газов в атмосферу не сократятся до нуля.

В саммите приняли участие лидеры из более чем 70 стран, которые обсудили планы борьбы с глобальным потеплением.

Напомним, в докладе ООН в начале сентября говорилось о том, что в 2020 году в мире концентрация парниковых газов достигла рекордного уровня.

РБК-Украина писало, что в сентябре стало известно о планах ООН и Великобритании провести глобальный климатический саммит 12 декабря. Дату саммита назначили через несколько дней после того, как президент Китая Си Цзиньпин сообщил ООН, что крупнейший в мире загрязнитель парниковых газов достигнет пика выбросов в 2030 году.

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