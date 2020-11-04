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Генасамблея ООН розгляне найближчим часом оновлений проект резолюції по Криму, - МЗС

Новость на русском → Київ, Середа 04 листопада 2020 01:40
Генасамблея ООН розгляне найближчим часом оновлений проект резолюції по Криму, - МЗС Фото: Еміне Джапарова (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Генеральна Асамблея ООН розгляне оновлений проект резолюції про ситуацію з правами людини в окупованому Криму. Це станеться найближчим часом.

Про це заявила заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова в Twitter.

Вона повідомила, що ООН провела онлайн-конференцію, темою якої стала ситуація з правами людини в окупованому Криму. Брали участь дипломати з провідних міжнародних організацій в Нью-Йорку, Женеві, Відні, Страсбурзі та Києві.

"Тортури, примусовий призов, переслідування ЗМІ, репресії проти Меджлісу і Української православної церкви з боку російських окупантів є ключовими елементами оновленого проекту резолюції про ситуацію з правами людини в окупованому Криму, який Генеральна Асамблея ООН розгляне найближчим часом", - зазначила Джапарова.

Нагадаємо, суд РФ присудив від 12 до 17 років трьом кримчанам у "справі Хізб ут-Тахрір".

РБК-Україна писало, що Міністерство закордонних справ України висловило протест Росії через рішення Південного окружного військового суду РФ, який виніс вирок трьом фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір".

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