Генассамблея ООН рассмотрит в ближайшее время обновленный проект резолюции по Крыму, - МИД

Генеральная Ассамблея ООН рассмотрит обновленный проект резолюции о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму. Это произойдет в ближайшее время.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в Twitter.

Она сообщила, что ООН провела онлайн-конференцию, темой которой стала ситуация с правами человека в оккупированном Крыму. Участие принимали дипломаты из ведущих международных организаций в Нью-Йорке, Женеве, Вене, Страсбурге и Киеве.

"Пытки, принудительный призыв, преследование СМИ, репрессии против Меджлиса и Украинской православной церкви со стороны российских оккупантов являются ключевыми элементами обновленного проекта резолюции о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму, который Генеральная Ассамблея ООН рассмотрит в ближайшее время", - отметила Джапарова.

Напомним, суд в РФ присудил от 12 до 17 лет трем крымчанам в "деле Хизб ут-Тахрир".

РБК-Украина писало, что Министерство иностранных дел Украины выразило протест России из-за решения Южного окружного военного суда РФ, который вынес приговор трем фигурантам по "делу Хизб ут-Тахрир".