ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Генасамблея ООН прийняла оновлену резолюцію щодо прав людини в Криму

Новость на русском → Нью-Йорк, Середа 16 грудня 2020 19:00
Генасамблея ООН прийняла оновлену резолюцію щодо прав людини в Криму Фото: Генасамблея ООН (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Генеральна асамблея ООН прийняла оновлену резолюцію "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна". Документ підтримали понад 60 країн-учасниць.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter.

"Вдячний усім партнерам за їх рішучу підтримку посиленої в цьому році резолюції ГА ООН з прав людини в Криму. Черговий доказ глобальної солідарності з Україною у невизнання спроби Росії анексувати Крим", - написав він.

Резолюція закликає посилити тиск на Росію в міжнародних рамках, щоб змусити виконувати свої зобов'язання з міжнародного права в якості окупуючої держави, а також надати доступ в Крим для міжнародних місій зі спостереження.

Нагадаємо, раніше Генасамблея підтримала проект посиленої резолюції України про російської мілітаризації окупованого Криму.

До цього в Генеральній асамблеї ООН схвалили резолюцію щодо прав людини в окупованому Криму. У документі закликають тиснути на Росію з метою примушення її до виконання міжнародних зобов'язань.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика ООН Крим права человека
NEWS
На вулиці і в масці: у ВООЗ дали рекомендації щодо відзначення Різдва і Нового року
Юлія Струкпарламентський редактор На вулиці і в масці: у ВООЗ дали рекомендації щодо відзначення Різдва і Нового року
DAILY
Гаага чекає. Що означає рішення Міжнародного кримінального суду по Україні
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Гаага чекає. Що означає рішення Міжнародного кримінального суду по Україні