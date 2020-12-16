Генасамблея ООН прийняла оновлену резолюцію щодо прав людини в Криму

Генеральна асамблея ООН прийняла оновлену резолюцію "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна". Документ підтримали понад 60 країн-учасниць.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter.

"Вдячний усім партнерам за їх рішучу підтримку посиленої в цьому році резолюції ГА ООН з прав людини в Криму. Черговий доказ глобальної солідарності з Україною у невизнання спроби Росії анексувати Крим", - написав він.

Резолюція закликає посилити тиск на Росію в міжнародних рамках, щоб змусити виконувати свої зобов'язання з міжнародного права в якості окупуючої держави, а також надати доступ в Крим для міжнародних місій зі спостереження.

Нагадаємо, раніше Генасамблея підтримала проект посиленої резолюції України про російської мілітаризації окупованого Криму.

До цього в Генеральній асамблеї ООН схвалили резолюцію щодо прав людини в окупованому Криму. У документі закликають тиснути на Росію з метою примушення її до виконання міжнародних зобов'язань.