Генассамблея ООН приняла обновленную резолюцию по правам человека в Крыму

Генеральная ассамблея ООН приняла обновленную резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина". Документ поддержали более 60 стран-участниц.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Благодарен всем партнерам за их решительную поддержку усиленной в этом году резолюции ГА ООН по правам человека в Крыму. Очередное доказательство глобальной солидарности с Украиной в непризнании попытки России аннексировать Крым", - написал он.

Резолюция призывает усилить давление на Россию в международных рамках, чтобы заставить соблюдать свои обязательства по международному праву в качестве оккупирующей державы, а также предоставить доступ в Крым для международных миссий по наблюдению.

Напомним, ранее Генассамблея поддержала проект усиленной резолюции Украины о российской милитаризации оккупированного Крыма.

До этого в Генеральной ассамблее ООН одобрили резолюцию по правам человека в оккупированном Крыму. В документе призывают давить на Россию с целью принуждения ее к исполнению международных обязательств.