Генасамблея ООН підтримала посилену резолюцію України щодо Криму

Генеральна асамблея ООН на сьогоднішньому засіданні підтримала проект посиленої резолюції України щодо російської мілітаризації окупованого Криму. Документ підтримали понад 60 країн-учасниць.

Трансляція засідання ГА ООН велася на офіційному сайті організації.

Проект української резолюції підтримали 63 країни, проти виступили 17, і ще 62 держави утримались.

Проти української резолюції проголосували Росія та її союзники: Вірменія, Білорусь, Сербія, Сирія та Венесуела. Також проти документу голосували Зімбабве, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Киргизстан, Лаос, М’янма, Нікарагуа та Іран.

Серед країн, які підтримали резолюцію щодо Криму: Німеччина, Грузія, Угорщина, Польща, Франція, Хорватія, Ізраїль, Італія, США, Туреччина, Британія, Естонія, Швейцарія та Кіпр.

Нагадаємо, до цього в Генеральній асамблеї ООН схвалили резолюцію щодо прав людини в окупованому Криму. У документі закликають тиснути на Росію з метою змушення її до виконань міжнародних зобов'язань.

Також РБК-Україна писало, що НАТО пообіцяло посилити військову присутність у Чорному морі через російську мілітаризацію Криму.