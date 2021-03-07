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Facebook заблокував повідомлення росЗМІ про "пов'язаних з Україною радикалів"

Новость на русском → Росія, Неділя 07 березня 2021 23:46
Facebook заблокував повідомлення росЗМІ про "пов'язаних з Україною радикалів" Фото: Facebook (pexels)
Автор: Даша Харченко

Російські інформагентства ТАСС і РБК заявили, що соцмережа Facebook заблокувала їхні повідомлення про затримання в Воронежі нібито "прихильників української молодіжної радикальної групи". Відповідний пресреліз розповсюдила ФСБ РФ.

Про це повідомили обидва видання ТАСС і РБК.

18 лютого вони опублікували матеріали, що базувалися на пресрелізі ФСБ. Згідно з ним, силовики нібито припинили у Воронежі "діяльності прихильників української молодіжної радикальної групи „МКУ“, причетних до пропаганди ідеології неонацизму та масових убивств".

Facebook видалив ці повідомлення після висновку української фактчекінгової платформи StopFake, яка з'ясувала, що йшлось про російських націоналістів, які не мають відношення до України.

Своєю чергою РБК та ТАСС наполягають на коректності своїх матеріалів й звернулись до Facebook за роз’ясненнями.

Нагадаємо, Латвійська Національна рада з електронних ЗМІ NEPLP оштрафувала російськомовний телеканал "Перший Балтійський Канал" на 16 тисяч євро. Причиною штрафу стало поширення неправдивої інформації про коронавірус.

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