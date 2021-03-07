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Facebook заблокировал сообщения росЗМИ о "связанных с Украиной радикалах"

Новина українською → Россия, Воскресенье 07 марта 2021 23:46
Facebook заблокировал сообщения росЗМИ о "связанных с Украиной радикалах" Фото: Facebook (pexels)
Автор: Даша Харченко

Российские информагентства ТАСС и РБК заявили, что соцсеть Facebook заблокировала их сообщения о задержании в Воронеже якобы "сторонников украинской молодежной радикальной группы". Соответствующий пресс-релиз распространила ФСБ РФ.

Об этом сообщили оба издания ТАСС и РБК.

18 февраля они опубликовали материалы, базировавшиеся на пресс-релизе ФСБ. Согласно ему, силовики якобы прекратили в Воронеже "деятельности сторонников украинской молодежной радикальной группы "МКУ", причастных к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств".

Facebook удалил эти сообщения после заключения украинской фактчекинговой платформы StopFake, которая выяснила, что речь шла о российских националистах, которые не имеют отношения к Украине.

В свою очередь РБК и ТАСС настаивают на правильности своих материалов и обратились к Facebook за разъяснениями.

Напомним, Латвийский Национальный совет по электронным СМИ NEPLP оштрафовал русскоязычный телеканал "Первый Балтийский Канал" на 16 000 евро. Причиной штрафа стало распространение ложной информации о коронавирусе.

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