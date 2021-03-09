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Євросоюз має запустити COVID-паспорта до літа, - МЗС Чехії

Новость на русском → Прага, Вівторок 09 березня 2021 14:12
Євросоюз має запустити COVID-паспорта до літа, - МЗС Чехії Фото: Томаш Петржичек (novinky cz)
Автор: РБК-Україна

Європейський союз має запустити COVID-паспорти до літа. Такий документ повинен спростити закордонні поїздки для тих людей, які пройдуть вакцинацію.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Томаш Петржичек, передає Euractiv.

За його словами, якщо Брюссель не запустить сертифікати до літа, то Чехія розгляне питання про більш вузьку систему поїздок з сусідніми країнами. Він також зазначив, що Єврокомісія має представити свій план 17 березня.

У той же час Петржичек проти дискримінації тих, хто ще не вакцинувався.

"Наш пріоритет - не дискримінувати людей. Так що для тих, хто не може пройти вакцинацію, подорож з тестом - це альтернатива вакцинації... Система має бути готова до літа", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров'я виступила на підтримку запровадження сертифікатів про вакцинацію проти COVID. Але в той же час підкреслюється, що ці документи не мають призвести до обмежень у пересуванні людей.

До цього стало відомо, що Китай запустив цифровий сертифікат щеплення від COVID-19 для своїх громадян, які планують закордонні поїздки.

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