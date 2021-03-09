Євросоюз має запустити COVID-паспорта до літа, - МЗС Чехії

Європейський союз має запустити COVID-паспорти до літа. Такий документ повинен спростити закордонні поїздки для тих людей, які пройдуть вакцинацію.

За його словами, якщо Брюссель не запустить сертифікати до літа, то Чехія розгляне питання про більш вузьку систему поїздок з сусідніми країнами. Він також зазначив, що Єврокомісія має представити свій план 17 березня.

У той же час Петржичек проти дискримінації тих, хто ще не вакцинувався.

"Наш пріоритет - не дискримінувати людей. Так що для тих, хто не може пройти вакцинацію, подорож з тестом - це альтернатива вакцинації... Система має бути готова до літа", - додав міністр.