Евросоюз должен запустить COVID-паспорта до лета, - МИД Чехии
Европейский союз должен запустить COVID-паспорта до лета. Такой документ должен упростить заграничные поездки для тех людей, которые пройдут вакцинацию.
Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек, передает Euractiv.
По его словам, если Брюссель не запустит сертификаты до лета, то Чехия рассмотрит вопрос о более узкой системе поездок с соседними странами. Он также отметил, что Еврокомиссия должна представить свой план 17 марта.
В то же время Петржичек против дискриминации тех, кто еще не вакцинировался.
"Наш приоритет - не дискриминировать людей. Так что для тех, кто не может пройти вакцинацию, путешествие с тестом - это альтернатива вакцинации… Система должна быть готова к лету", - добавил министр.
Напомним, ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения выступила в поддержку введение сертификатов о вакцинации против COVID. Но в то же время подчеркивается, что эти документы не должны привести к ограничениям в передвижении людей.
До этого стало известно, что Китай запустил цифровой сертификат прививки от COVID-19 для своих граждан, которые планируют зарубежные поездки.