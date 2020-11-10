Європарламент цінує прогрес реформ в Україні, але розчарований через олігархів

Комітет закордонних справ Європарламенту високо оцінює прогрес України у впровадженні важливих реформ, які наближають асоціацію та інтеграцію з Європейським союзом. Однак в ЄП розчаровані судовою системою та олігархією.

Про це йдеться в офіційній заяві ЄП.

Євродепутати попередили Україну в необхідності проведення ряду реформ, щоб запобігти відкату назад. Зокрема, в комітеті ЄП виділили українську судову систему як таку, що користується найменшою довірою суспільства.

Також депутати ЄП розкритикували спроби української влади вчиняти політичний тиск на незалежні економічні інститути та правоохоронні органи. Крім того, в Європарламенті розчаровані відсутністю прогресу в ліквідації олігархії в Україні.

Водночас євродепутати вважають, що Україна досягла прогресу у виконанні взятих на себе зобов'язань в рамках Угоди про асоціацію з ЄС, особливо у сферах сільського господарства, енергетики, банківської справи, децентралізації, екології, цифрової економіки та виборчих процедур. Звіт, у якому визнається покращення в Україні, підтримали 53 депутати ЄП, проти проголосували 7, ще 8 - утрималися.

Нагадаємо, на початку жовтня у Брюсселі відбувся саміт Україна-ЄС, участь в якому взяв президент Володимир Зеленський. Чим для України закінчився цей саміт, ви можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.