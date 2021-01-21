ЄСПЛ визнав етнічні чистки в ході війни Росії з Грузією в 2008

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав, що під час війни Росії з Грузією в 2008 році російська сторона застосовувала практику етнічних чисток. Тисячі грузинів були вигнані з Південної Осетії та Абхазії.

Відповідне рішення опубліковано на сайті ЕСПЧ.

Зокрема, ЄСПЛ дійшов висновку про достатність доказів адміністративної практики вбивства мирних жителів, підпалів грабежів будинків в грузинських селах окупованої Південної Осетії та "буферної зони". Також суд встановив, що грузини стали мішенню саме як етнічна група.

Також повідомляється, що російські війська і сепаратисти в 2008 році розграбували і зруйнували грузинські школи і бібліотеки, залякували дітей і вчителів з числа етнічних грузинів.

Крім того, після конфлікту сепаратисти Південної Осетії і Абхазії відмовили багатьом грузинам у праві повернутися додому. Загалом Росія і сепаратисти перешкоджали поверненню близько 23 000 етнічних грузинів.

Нагадаємо, раніше Україна закликала світове співтовариство посилити тиск на Росію для припинення агресії в Грузії.

Тим часом Грузія заявляє про повну готовність вступу до НАТО.

Війна 2008 року почалася 8 серпня з масованого обстрілу Цхінвалі (Південна Осетія) грузинською стороною. Причиною стало порушення режиму припинення вогню з боку сепаратистів. За кілька годин у війну вступила Російська Федерація. Активні бойові дії завершилися через шість днів.

У результаті Москва визнала "незалежність" Абхазії та Південної Осетії.