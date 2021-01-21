ЕСПЧ признал этнические чистки в ходе войны России с Грузией в 2008

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что во время войны России с Грузией в 2008 году российская сторона применяла практику этнических чисток. Тысячи грузин были изгнаны из Южной Осетии и Абхазии.

Соответствующее решение опубликовано на сайте ЕСПЧ.

В частности, ЕСПЧ пришел к выводу о достаточности доказательств административной практики убийства мирных жителей, поджогов и грабежей домов в грузинских селах оккупированной Южной Осетии и "буферной зоны". Также суд установил, что грузины стали мишенью именно как этническая группа.

Также сообщается, что российские войска и сепаратисты в 2008 году разграбили и разрушили грузинские школы и библиотеки, запугивали детей и учителей из числа этнических грузин.

Кроме того, после конфликта сепаратисты Южной Осетии и Абхазии отказали многим грузинам в праве вернуться домой. В общей сложности Россия и сепаратисты препятствовали возвращению около 23 000 этнических грузин.

Напомним, ранее Украина призвала мировое сообщество усилить давление на Россию для прекращения агрессии в Грузии.

Тем временем Грузия заявляет о полной готовности вступления в НАТО.

Война 2008 года началась 8 августа с массированного обстрела Цхинвали (Южная Осетия) грузинской стороной. Причиной послужило нарушение режима прекращения огня со стороны сепаратистов. Чрез несколько часов в войну вступила Российская Федерация. Активные боевые действия завершились через шесть дней.

В результате Москва признала "независимость" Абхазии и Южной Осетии.