Ще один крок до нав’язування громадянства РФ. ЄС не визнає указ Путіна по Криму
У Євросоюзі підтверджують невизнання незаконної анексії Кримського півострова Росією. Це стосується і указу президента Росії Володимира Путіна щодо землі на окупованому українському півострові.
"Указ президента Росії про додавання більшої частини Криму та Севастополя до списку прикордонних територій Російської Федерації, на яких неросійські громадяни не мають права володіти землею... Європейський союз не визнає цей указ", - вказано у заяві.
У ЄС вважають набрання документом чинності черговою спробою примусової інтеграції незаконно анексованого півострова до Росії.
"Крим входить до складу України. Указ також є порушенням міжнародного гуманітарного права, оскільки це ще один крок на шляху до нав’язування російського громадянства на півострові. Це рішення призвело до свавільного позбавлення власності", - підкреслюють у ЄС.
Нагадаємо, 20 березня набув чинності указ Путіна, який забороняє "іноземним громадянам" володіти землею у більшості районів окупованого Криму - прибережних і прилеглих до материкової України.
Як писало РБК-Україна, спікер МЗС України Олег Ніколенко заявив, що указ президента Росії Володимира Путіна про заборону на володіння землею в Криму є юридично нікчемним. Це питання піднімуть під час засідання Кримської платформи.