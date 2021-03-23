Еще один шаг к навязыванию гражданства РФ. ЕС не признает указ Путина по Крыму
В Евросоюзе подтверждают непризнание незаконной аннексии Крымского полуострова Россией. Это касается и указа президента России Владимира Путина по поводу земли на оккупированном украинском полуострове.
"Указ президента России о добавлении большей части Крыма и Севастополя в список приграничных территорий Российской Федерации, на которых нероссийские граждане не имеют права владеть землей... Европейский союз не признает этот указ", - указано в заявлении.
В ЕС считают вступление документа в силу очередной попыткой принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова в Россию.
"Крым входит в состав Украины. Указ также является нарушением международного гуманитарного права, поскольку это еще один шаг на пути к навязыванию российского гражданства на полуострове. Это решение привело к произвольному лишению собственности", - подчеркивают в ЕС.
Напомним, 20 марта вступил в силу указ Путина, запрещающий "иностранным гражданам" владеть землей в большинстве районов оккупированного Крыма - прибрежных и прилегающих к материковой Украине.
Как писало РБК-Украина, спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что указ президента России Владимира Путина о запрете на владение землей в Крыму является юридически ничтожным. Этот вопрос поднимут во время заседания Крымской платформы.