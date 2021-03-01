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ЄС завтра представить нові санкції проти Росії через Навального

Автор: Ігор Литвиненко

Європейський союз завтра, 2 березня, повинен представити санкційний список проти російських чиновників через арешт опозиціонера Олексія Навального. Під санкції потраплять чотири особи, причетні до арешту опозиціонера.

Про це в Twitter написав брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС дали зелене світло першим в історії списками в новому режимі санкцій ЄС в галузі прав людини. Можливо, це 4 особи з Росії, які несуть відповідальність за тюремне ув'язнення Навального", - написав Йозвяк.

Раніше РБК-Україна писало, що посли ЄС схвалили санкційний список через арешт Навального. В нього потраплять глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін, генпрокурор Ігор Краснов, голова Росгвардії Віктор Золотов і глава Федеральної служби виконання покарань Олександр Калашников.

Також повідомлялося, що Європейський союз введе санкції проти Росії з-за ситуації з опозиціонером Олексієм Навальним раніше, ніж очікувалося.

Крім цього нові санкції проти Росії готують та США.

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Новини України Російська ФедераціяНавальныйСанкції проти Росії
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