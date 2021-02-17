ЄС здивований стратегією Росії: пропонує "Супутник V", не вакцинувавши своє населення

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн здивована стратегією Росії щодо вакцинації від COVID . Зокрема, чому Росія пропонує свою вакцину "Супутник V", коли в самій країні недостатньо вакцинованих.

Про це вона заявила на брифінгу в Брюсселі, передає DW .

"Ми досі дивуємося, чому Росія пропонує теоретично іншим країнам мільйони доз, але при цьому не досягла достатнього прогресу у вакцинації власного населення", - заявила фон дер Ляєн.

Вона також додала, що на це питання Росія має ще відповісти. За її словами, Москва повинна подати повний пакет даних для реєстрації "Супутника V" у Європейському союзі. А так як вакцина не виробляється в Європі, необхідно направити інспекцію на російський завод.