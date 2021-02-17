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ЄС здивований стратегією Росії: пропонує "Супутник V", не вакцинувавши своє населення

Новость на русском → Брюссель, Середа 17 лютого 2021 17:24
ЄС здивований стратегією Росії: пропонує "Супутник V", не вакцинувавши своє населення Фото: Урсула фон дер Ляєн (flickr com european_parliament)
Автор: РБК-Україна

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн здивована стратегією Росії щодо вакцинації від COVID. Зокрема, чому Росія пропонує свою вакцину "Супутник V", коли в самій країні недостатньо вакцинованих.

Про це вона заявила на брифінгу в Брюсселі, передає DW.

"Ми досі дивуємося, чому Росія пропонує теоретично іншим країнам мільйони доз, але при цьому не досягла достатнього прогресу у вакцинації власного населення", - заявила фон дер Ляєн.

Вона також додала, що на це питання Росія має ще відповісти. За її словами, Москва повинна подати повний пакет даних для реєстрації "Супутника V" у Європейському союзі. А так як вакцина не виробляється в Європі, необхідно направити інспекцію на російський завод.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш на засіданні Ради безпеки заявив, що поширення вакцин від COVID в світі несправедливо, і 130 країн досі не отримали вакцини.

Він також запропонував країнам "Великої двадцятки" створити групу з глобальної COVID-вакцинації.

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