ЄС узгодив введення санкцій проти Лукашенка

У Євросоюзі прийняли рішення про введення санкцій проти президента Білорусі Олександра Лукашенка. Голови Міністерств закордонних справ країн ЄС погодили внесення Лукашенка до санкціонного списку.

Про це повідомляє AFP.

Офіційне рішення ще не опубліковано.

Зазначимо, що міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас перед зустріччю з європейськими колегами виступив за внесення Лукашенка у список санкцій ЄС.

"Я запропонував прокласти шлях до нового пакета санкцій, і Лукашенко повинен бути одним із людей у ​​цьому санкційному списку", - заявив він.

Нагадаємо, ЄС ввів у дію санкції проти Білорусі, у списку санкцій знаходяться 40 чиновників.

У зв'язку з цим, Білорусь підготувала відповідні санкції проти Євросоюзу.

Крім того, Міністерство закордонних справ Білорусі не бачить доцільності збереження дипломатичних відносин з Європейським Союзом, якщо й надалі будуть запроваджуватись санкції проти білоруської влади.

Також РБК-Україна писало, що Канада і Великобританія ввели санкції проти Лукашенка, його сина Віктора і ще дев'яти чиновників.