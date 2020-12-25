ЄС може зняти санкції з Росії: Зеленський про можливість виходу з "Мінська"

Президент України Володимир Зеленський розповів, що особисто вважає потрібним вийти з мінських домовленостей щодо врегулювання на Донбасі. Однак, як пояснив глава держави, після цього Євросоюз може зняти санкції з Росії.

Про це він сказав в інтерв'ю журналу "Фокус".

За словами Зеленського, Україна не може просто так вийти з мінського процесу.

"Вважаю, що ми з мінських домовленостей просто так вийти не можемо. Тому що європейці можуть зняти санкції з Росії й представників ОРДЛО. Але особисто, я б вийшов", - заявив президент.

Як зазначив глава держави, тепер необхідно "ставати на ноги" в переговорному процесі, щоб просуватися вперед.

"Тому ми сказали, що з деякими моментами ми не згодні. І пропишемо детальний план припинення війни. Для цього запропонували режим тиші та його дотримання з конкретної дати, не звертаючи уваги на провокації. Вважаю, що перший крок зроблено", - додав він.

Нагадаємо, у жовтні віце-прем'єр-міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Рєзніков назвав "самогубством" односторонній вихід України з мінських домовленостей, хоч їх не можна виконати на 100%.

Крім того, вчора міністр закордонних справ України Дмитро Кулеби заявив, що потенціал "Мінська" ще не вичерпано, попри складність переговорів у цьому форматі.