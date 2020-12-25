ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ЄС може зняти санкції з Росії: Зеленський про можливість виходу з "Мінська"

Новость на русском → Київ, П'ятниця 25 грудня 2020 10:32
ЄС може зняти санкції з Росії: Зеленський про можливість виходу з "Мінська" Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський розповів, що особисто вважає потрібним вийти з мінських домовленостей щодо врегулювання на Донбасі. Однак, як пояснив глава держави, після цього Євросоюз може зняти санкції з Росії.

Про це він сказав в інтерв'ю журналу "Фокус".

За словами Зеленського, Україна не може просто так вийти з мінського процесу.

"Вважаю, що ми з мінських домовленостей просто так вийти не можемо. Тому що європейці можуть зняти санкції з Росії й представників ОРДЛО. Але особисто, я б вийшов", - заявив президент.

Як зазначив глава держави, тепер необхідно "ставати на ноги" в переговорному процесі, щоб просуватися вперед.

"Тому ми сказали, що з деякими моментами ми не згодні. І пропишемо детальний план припинення війни. Для цього запропонували режим тиші та його дотримання з конкретної дати, не звертаючи уваги на провокації. Вважаю, що перший крок зроблено", - додав він.

Нагадаємо, у жовтні віце-прем'єр-міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Рєзніков назвав "самогубством" односторонній вихід України з мінських домовленостей, хоч їх не можна виконати на 100%.

Крім того, вчора міністр закордонних справ України Дмитро Кулеби заявив, що потенціал "Мінська" ще не вичерпано, попри складність переговорів у цьому форматі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський мінські угоди
NEWS
Карантин на Різдво: що дозволено на свята
Анна Березинаредактор стрічки новин Карантин на Різдво: що дозволено на свята
DAILY
Потрібен як повітря. Чому в лікарнях не вистачає кисню для хворих на COVID-19
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Потрібен як повітря. Чому в лікарнях не вистачає кисню для хворих на COVID-19