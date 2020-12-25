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ЕС может снять санкции с России: Зеленский о возможности выхода из "Минска"

Новина українською → Киев, Пятница 25 декабря 2020 10:32
ЕС может снять санкции с России: Зеленский о возможности выхода из "Минска" Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что лично считает нужным выйти из минских договоренностей по урегулированию на Донбассе. Однако, как пояснил глава государства, после этого Евросоюз может снять санкции с России.

Об этом он сказал в интервью журнала "Фокус".

По словам Зеленского, Украина не может просто так выйти из минского процесса.

"Считаю, что мы с минских договоренностей просто так выйти не можем. Потому что европейцы могут снять санкции с России и представителей ОРДЛО. Но лично, я бы вышел", - заявил президент.

Как отметил глава государства, теперь необходимо "становиться на ноги" в переговорном процессе, чтобы продвигаться вперед.

"Поэтому мы сказали, что с некоторыми моментами мы не согласны. И пропишем детальный план прекращения войны. Для этого предложили режим тишины и его соблюдение с конкретной даты, не обращая внимания на провокации. Считаю, что первый шаг сделан", - добавил он.

Напомним, в октябре вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников назвал "самоубийством" односторонний выход Украины из минских договоренностей, хотя их нельзя выполнить на 100%.

Кроме того, вчера министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулебы заявил, что потенциал "Минска" еще не исчерпан, несмотря на сложность переговоров в этом формате.

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