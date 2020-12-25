ЕС может снять санкции с России: Зеленский о возможности выхода из "Минска"
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что лично считает нужным выйти из минских договоренностей по урегулированию на Донбассе. Однако, как пояснил глава государства, после этого Евросоюз может снять санкции с России.
Об этом он сказал в интервью журнала "Фокус".
По словам Зеленского, Украина не может просто так выйти из минского процесса.
"Считаю, что мы с минских договоренностей просто так выйти не можем. Потому что европейцы могут снять санкции с России и представителей ОРДЛО. Но лично, я бы вышел", - заявил президент.
Как отметил глава государства, теперь необходимо "становиться на ноги" в переговорном процессе, чтобы продвигаться вперед.
"Поэтому мы сказали, что с некоторыми моментами мы не согласны. И пропишем детальный план прекращения войны. Для этого предложили режим тишины и его соблюдение с конкретной даты, не обращая внимания на провокации. Считаю, что первый шаг сделан", - добавил он.
Напомним, в октябре вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников назвал "самоубийством" односторонний выход Украины из минских договоренностей, хотя их нельзя выполнить на 100%.
Кроме того, вчера министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулебы заявил, что потенциал "Минска" еще не исчерпан, несмотря на сложность переговоров в этом формате.