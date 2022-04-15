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У ЄС вважають, що Україна відповідає політичним критеріям членства в Євросоюзі, - Стефанішина

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Україна, П'ятниця 15 квітня 2022 18:23
У ЄС вважають, що Україна відповідає політичним критеріям членства в Євросоюзі, - Стефанішина Ольга Стефанішина (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла, що Україна відповідає усім політичним критеріям членства в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Стефанішиної у телемарафоні.

За її словами, ЄС вже вважає, що Україна відповідає політичним критеріям членства в Євросоюзі.

Також вона додала, що Україна ще повинна пройти певні бюрократичні процеси.

"Пройдемо певні бюрократичні процеси і в червні на саміті ЄС, ми сподіваємося, що буде ухвалено рішення, що Україна за всіма критеріями може стати частиною ЄС - сказала Стефанішина.

Раніше Ольга Стефанішина говорила, що Україна чекає отримання статусу кандидата на вступ до ЄС у червні.

Також ми писали, що Ірландія обіцяє пришвидшувати вступ України до ЄС.

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