В ЕС считают, что Украина отвечает политическим критериям членства в Евросоюзе, - Стефанишина
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишин рассказала, что Украина отвечает всем политическим критериям членства в ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Стефанишиной в телемарафоне.
По ее словам, ЕС уже считает, что Украина соответствует политическим критериям членства в Евросоюзе.
Также она добавила, что Украина еще должна пройти определенные бюрократические процессы.
"Пройдем определенные бюрократические процессы и в июне на саммите ЕС, мы надеемся, что будет принято решение, что Украина по всем критериям может стать частью ЕС - сказала Стефанишина.
Ранее Ольга Стефанишина говорила, что Украина ждет получения статуса кандидата на вступление в ЕС в июне.
Также мы писали, что Ирландия обещает ускорить вступление Украины в ЕС.
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