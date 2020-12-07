ЄС підготує третій пакет санкцій проти Білорусі наступного тижня

Європейський союз завершує підготовку третього пакету санкцій проти Білорусі. Очікується, що його схвалять вже наступного тижня.

Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Третій пакет санкцій ЄС проти Білорусі має бути завершено наступного тижня. Близько 40 позицій - в основному, фізичні особи, але також є і деякі юридичні особи", - зазначив журналіст.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що Європейський союз може розширити санкції проти режиму президента Білорусі Олександра Лукашенка. Зокрема, Брюссель вимагає від нього піти на поступки протестувальникам і припинити насильство проти білоруського народу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що виступає проти введення економічних санкцій проти Білорусі

"Якщо брати за відправну точку нинішню ситуацію в Білорусі, то я поки що проти будь-яких економічних санкцій проти білоруських компаній або секторів економіки", - заявив він і додав, що торгівля однаково важлива для обох країн.