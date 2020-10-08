Євросоюзу потрібна Росія для вирішення конфлікту в Україні, - Маас

Європейському союзу не можна припиняти діалог з Російською Федерацією. Він необхідний для вирішення конфліктів, у тому числі і в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас під час виступу на форумі GLOBSEC2020 в Братиславі.

За його словами, Євросоюз повинен продовжувати протистояти Росії у тих випадках, коли вона порушує міжнародні норми. При цьому необхідно зберегти діалог.

"Ми повинні вміти грати жорстко, але водночас ми не повинні допускати припинення діалогу. Нам потрібна Росія для вирішення конфліктів у Лівії, Сирії і в Україні", - сказав Маас.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Франція і Німеччина готують санкції проти Росії у зв'язку з отруєнням Олексія Навального речовиною типу "Новачок". Париж і Берлін неодноразово закликали Москву до співпраці, однак поки в РФ не надали інформацію про причини отруєння.

Також в інтерв'ю РБК-Україна колишній командувач військами США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес заявив, що конфлікт на Донбасі може стати замороженим.

До цього в українській делегації в Тристоронній контактній групі заявили, що Росія хоче законсервувати конфлікт на Донбасі.