ЄС недостатньо змінився, щоб надати членство Україні, - прем'єр Словенії
На сьогодні перспектива вступу України до Європейського союзу не виглядає визначеною. Оскільки сам Євросоюз недостатньо змінився, щоб прийняти її.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Словенії Янеза Янші.
"Це новий світ, протягом останніх двох тижнів світ змінився. Ми теж змінилися. Але недостатньо", - відповів він на питання про вступ України до Євросоюзу.
Він також зазначив, що деякі лідери ЄС вважають за краще зосередитися на дебатах щодо процедури прийняття України, ніж на реальних кроках.
Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не вважає можливим розгляд заявки України на вступ до ЄС.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.