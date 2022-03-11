ЄС недостатньо змінився, щоб надати членство Україні, - прем'єр Словенії

На сьогодні перспектива вступу України до Європейського союзу не виглядає визначеною. Оскільки сам Євросоюз недостатньо змінився, щоб прийняти її.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Словенії Янеза Янші.

"Це новий світ, протягом останніх двох тижнів світ змінився. Ми теж змінилися. Але недостатньо", - відповів він на питання про вступ України до Євросоюзу.

Він також зазначив, що деякі лідери ЄС вважають за краще зосередитися на дебатах щодо процедури прийняття України, ніж на реальних кроках.