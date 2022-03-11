ЕС недостаточно изменился, чтобы предоставить членство Украине, - премьер Словении

На сегодня перспектива вступления Украины в Европейский союз не выглядит определенной. Поскольку сам Евросоюз недостаточно изменился, чтобы принять ее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Словении Янеза Янши.

"Это новый мир, на протяжении последних двух недель мир изменился. Мы тоже изменились. Но недостаточно", - ответил он на вопрос о вступлении Украины в Евросоюз.

Он также отметил, что некоторые лидеры ЕС предпочитают сосредоточиться на дебатах о процедуре принятия Украины, нежели на реальных шагах.