ЄС анонсував всеосяжний перегляд Угоди про асоціацію

Президенти Ради Європи та Єврокомісії - Шарль Мішель та Урсула фон дер Ляєн - анонсували всеосяжний перегляд Угоди про асоціацію України з ЄС. Перегляд угоди розпочнеться вже у 2021 році.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Про плани щодо перегляду Угоди про асоціацію лідери ЄС сповістили українського президента Володимира Зеленського в листі за підсумками 22-го саміту Україна-ЄС, який відбувся 6 жовтня 2020 року.

Водночас керівники Ради Європи та Єврокомісії розраховують на початок поглибленої співпраці між Україною та ЄС.

"Планується поглиблення галузевої співпраці, зокрема у цифровій та екологічній сферах. Готується до підписання вже найближчим часом угода про спільний авіаційний простір. Розпочато роботу попередньої оціночної місії ЄС у контексті майбутньої угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції", - розповіли в ОП.

Нагадаємо, у листі до Зеленського лідери Ради Європи та Єврокомісії пообіцяли, що ЄС допоможе Україні з доступом до вакцин від коронавірусу. ЄС робить кроки, щоб Україна якнайшвидше отримала доступ до вакцин від COVID-19.