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Єрмак розповів, коли пройдуть переговори радників "нормандської четвірки"

Автор: РБК-Україна

Чергові переговори політичних радників лідерів "нормандської четвірки" можуть пройти наступного тижня. Передбачається, що вони відбудуться у форматі відеоконференції.

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Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак на виступі в Королівському інституті міжнародних справ Chatham House, передає сайт президента.

"Наступного тижня, можливо, у нас пройде відеоконференція політичних радників. І ми будемо говорити про те, щоб як можна швидше відбувся саміт, і вже були якісь рішення", - зазначив Єрмак.

За його словами, завдяки домовленостям на рівні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) і радників лідерів "нормандської четвірці", на Донбасі 70 днів зберігається режим тиші та скоротилася кількість неприцільних пострілів.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що йому потрібна така зустріч у нормандському форматі, за якою буде результат.

Зазначимо, раніше РБК-Україна в матеріалі "Нормандські" надії: як переговори по Донбасу оцінюють в ЄС" писало, що розраховувати на зустріч лідерів України, Росії, Франції та Німеччини поки передчасно.

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Новини України ДонбасАндрій ЄрмакНормандська четвірка