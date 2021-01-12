Єрмак теж прибув до Берліна на зустріч у нормандському форматі

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак прибув до Берліна на зустріч в нормандському форматі. Переговори пройдуть на рівні політичних радників лідерів України, Росії, Німеччини та Франції.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила його речниця Дарія Зарівна.

За її словами, Єрмак вже прибув до Берліна на консультації радників нормандської четвірки.

"Зустріч мала відбутися в грудні, як ви пам'ятаєте. Її перенесли на січень в результаті", - додала вона.

Інших подробиць сьогоднішньої зустрічі поки немає.

Відзначимо, раніше російські ЗМІ повідомили, що заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак прибув на переговори радників "нормандської четвірки".

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба порівняв успіхи переговорного процесу щодо Донбасу з парадоксом кота Шредінгера. За його словами, успіх одночасно є, і його немає.

Він також вважає, що потенціал нормандського формату переговорів ще не вичерпано.