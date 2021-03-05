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Єрмак звинуватив Росію в блокуванні мирних переговорів по Донбасу

Автор: РБК-Україна

На сьогодні робота Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі фактично заблокована Російською Федерацією. Через це жодне питання не рухається вперед.

Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак під час онлайн-спілкування з експертами та журналістами, організованого аналітичним центром European Policy Centre, передає сайт президента.

"Сьогодні час, нарешті, сказати, що якщо ви дійсно хочете припинити війну - ось план на столі. Готова пропозиція наших німецьких і французьких партнерів щодо кластерів або, я б сказав, логічних кроків, на базі яких можна створити дорожню карту припинення війни. Це проговорено. І ми чекаємо відповіді від Російської Федерації", - зазначив він.

За його словами, ситуація з припиненням вогню на Донбасі хитка, час від часу відбуваються провокації. Єрмак наголосив, що ЗСУ будуть максимально дотримуватися режиму тиші, але при загостренні дадуть відсіч будь-якій провокації.

"Ми рухаємося до миру, але і готові захистити нашу країну", - додав Єрмак.

Нагадаємо, раніше Єрмак заявив, що Україна повинна щодня вимагати вступу до НАТО.

До цього в ОБСЄ зазначили, що для повної "тиші" на Донбасі потрібна велика політична воля.

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Новини України ДонбасАндрій ЄрмакКонтактная група
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