Єрмак і Нуланд обговорюють залучення США до переговорів щодо Донбасу, - Арестович

Залучення США до врегулювання конфлікту на Донбасі в рамках нормандського формату активно обговорюють голова офісу президента України Андрій Єрмак і заступник держсекретаря Вікторія Нуланд. Результати переговорів стануть відомі в серпні, після візиту Володимира Зеленського до Вашингтона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера української делегації в Тристоронній контактній групі Олексія Арестовича, зроблену ним в ефірі телеканалу "Дом" .

"Це технічна можливість (залучення США до переговорів по Донбасу - ред.). Питання, скоріше, полягає в наступному: чи буде досягнута принципова домовленість такого характеру. Зараз між Єрмаком йдуть інтенсивні консультації з Вікторією Нуланд, яка була призначена в США головною по Україні", - сказав Арестович.

Він зазначив, що йому відомо про контакти Нуланд з російським представником у ТКГ Дмитром Козаком і консультаціях на високому рівні політичних радників. "Чим вони закінчаться, буде зрозуміло після зустрічі Зеленського з (президентом США Джо - ред.) Байденом. Думаю, в серпні будуть новини - додав Арестович.

Він також зазначив, що готуються пропозиції Байдену по розширенню ТКГ." Такі варіанти готуються, але ми не можемо їх анонсувати - переговори люблять тишу. Якщо зараз їх проанонсувати, то почнеться інформаційна протидія, дипломатична протидія. І ми можемо не отримати того результату, на який розраховуємо ", - підкреслив Арестович.