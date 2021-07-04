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Єрмак і Нуланд обговорюють залучення США до переговорів щодо Донбасу, - Арестович

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Київ, Неділя 04 липня 2021 15:46
Єрмак і Нуланд обговорюють залучення США до переговорів щодо Донбасу, - Арестович Фото: Олексій Арестович, спікер делегації України в ТКГ (facebook.com/assistantschool)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Залучення США до врегулювання конфлікту на Донбасі в рамках нормандського формату активно обговорюють голова офісу президента України Андрій Єрмак і заступник держсекретаря Вікторія Нуланд. Результати переговорів стануть відомі в серпні, після візиту Володимира Зеленського до Вашингтона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера української делегації в Тристоронній контактній групі Олексія Арестовича, зроблену ним в ефірі телеканалу "Дом".

"Це технічна можливість (залучення США до переговорів по Донбасу - ред.). Питання, скоріше, полягає в наступному: чи буде досягнута принципова домовленість такого характеру. Зараз між Єрмаком йдуть інтенсивні консультації з Вікторією Нуланд, яка була призначена в США головною по Україні", - сказав Арестович.

Він зазначив, що йому відомо про контакти Нуланд з російським представником у ТКГ Дмитром Козаком і консультаціях на високому рівні політичних радників. "Чим вони закінчаться, буде зрозуміло після зустрічі Зеленського з (президентом США Джо - ред.) Байденом. Думаю, в серпні будуть новини - додав Арестович.

Він також зазначив, що готуються пропозиції Байдену по розширенню ТКГ." Такі варіанти готуються, але ми не можемо їх анонсувати - переговори люблять тишу. Якщо зараз їх проанонсувати, то почнеться інформаційна протидія, дипломатична протидія. І ми можемо не отримати того результату, на який розраховуємо ", - підкреслив Арестович.

Нагадаємо, за словами віце-прем'єра Олексія Резнікова, США можуть взяти участь в мирному процесі не тільки через нормандський формат, а й шляхом призначення свого посла в будь-яку підгрупу Тристоронньої контактної групи.

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