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Ермак и Нуланд обсуждают привлечение США к переговорам по Донбассу, - Арестович

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Киев, Воскресенье 04 июля 2021 15:46
Ермак и Нуланд обсуждают привлечение США к переговорам по Донбассу, - Арестович Фото: Алексей Арестович, спикер делегации Украины в ТКГ (facebook.com/assistantschool)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Привлечение США к урегулированию конфликта на Донбассе в рамках нормандского формата активно обсуждают глава офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. Результаты переговоров станут известны в августе, после визита Владимира Зеленского в Вашингтон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича, сделанное им в эфире телеканала "Дом".

"Это техническая возможность (привлечение США к переговорам по Донбассу - ред.). Вопрос, скорее, состоит в следующем: будет ли достигнута принципиальная договоренность такого характера. Сейчас между Ермаком идут интенсивные консультации с Викторией Нуланд, которая была назначена в США главной по Украине", - сказал Арестович.

Он отметил, что ему известно о контактах Нуланд с российским представителем в ТКГ Дмитрием Козаком и консультациях на высоком уровне политических советников. "Чем они закончатся, будет ясно после встречи Зеленского с (президентом США Джо - ред.) Байденом. Думаю, в августе будут новости - добавил Арестович.

Он также отметил, что готовятся предложения Байдену по расширению ТКГ. "Такие варианты готовятся, но мы не можем их анонсировать - переговоры любят тишину. Если сейчас их проанонсировать, то начнется информационная противодействие, дипломатическая противодействие. И мы можем не получить того результата, на который рассчитываем", - подчеркнул Арестович.

Напомним, по словам вице-премьера Алексея Резникова, США могут принять участие в мирном процессе не только через нормандский формат, а и путем назначения своего посла в любую подгруппу Трехсторонней контактной группы.

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