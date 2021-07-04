Ермак и Нуланд обсуждают привлечение США к переговорам по Донбассу, - Арестович

Привлечение США к урегулированию конфликта на Донбассе в рамках нормандского формата активно обсуждают глава офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. Результаты переговоров станут известны в августе, после визита Владимира Зеленского в Вашингтон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича, сделанное им в эфире телеканала "Дом" .

"Это техническая возможность (привлечение США к переговорам по Донбассу - ред.). Вопрос, скорее, состоит в следующем: будет ли достигнута принципиальная договоренность такого характера. Сейчас между Ермаком идут интенсивные консультации с Викторией Нуланд, которая была назначена в США главной по Украине", - сказал Арестович.

Он отметил, что ему известно о контактах Нуланд с российским представителем в ТКГ Дмитрием Козаком и консультациях на высоком уровне политических советников. "Чем они закончатся, будет ясно после встречи Зеленского с (президентом США Джо - ред.) Байденом. Думаю, в августе будут новости - добавил Арестович.

Он также отметил, что готовятся предложения Байдену по расширению ТКГ. "Такие варианты готовятся, но мы не можем их анонсировать - переговоры любят тишину. Если сейчас их проанонсировать, то начнется информационная противодействие, дипломатическая противодействие. И мы можем не получить того результата, на который рассчитываем", - подчеркнул Арестович.