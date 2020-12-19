Епіфаній назвав умову перенесення святкування Різдва на 25 грудня

Святкування Різдва в один день 25 грудня в Україні можливе після того, коли до такого рішення "дозріє" церква та віряни. Згідно з даними соціології, українці проти перенесення дати.

Про це заявив в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода" предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

"Загалом я не проти, але я опираюся на думку наших вірних. І ми знаємо чітко соціологію, яка засвідчує, що більше 60% українців проти святкування 25 грудня. І ми як церква опираємося на своїх вірних, бо ми тільки утверджуємося, як визнана помісна ПЦУ. І якщо ми зараз перейдемо на новий календар, то відповідно відбудеться ще один певний розкол", - пояснив він.

За його словами, це питання часу: коли до цього підійде свідомо український народ, православні віруючі і не тільки православні, інші християни, "бо все це взаємопов’язано між собою".

"Коли церква дозріє, коли віруючий народ до цього дозріє, то, звичайно, буде ухвалене відповідне рішення", - зазначив Епіфаній.

Нагадаємо, предстоятель ПЦУ Епіфаній заявив, що ПЦУ перенесе дату святкування Різдва і проведе реформу церковного календаря, коли більшість українців буде до цього готовим. При цьому він додав, що церква не проти перенесення дати святкування Різдва Христового.