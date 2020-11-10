ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

САП повідомила про першу підозру в незаконному збагаченні

Новость на русском → Київ, Вівторок 10 листопада 2020 16:31
САП повідомила про першу підозру в незаконному збагаченні Фото: Микола Ільяшенко (automaidan.org.ua)
Автор: Олег Черниш, Юлія Струк

Колишньому першому заступнику начальника управління Державної податкової служби в Києві Миколі Ільяшенку повідомили про підозру у незаконному збагаченні. Він також є підозрюваним у справі про хабарі керівникам антикорупційних органів.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Таким чином, САП повідомила про першу підозру в незаконному збагаченні.

Нагадаємо, раніше Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи всім трьом підозрюваним у підкупі керівництва Національного антикорупційного бюро і САП, призначивши загальну суму застави у 244 млн гривень.

Зокрема, Ільяшенка відправили за ґрати на 2 місяці з альтернативою внесення 84,08 млн гривень застави.

Так, два українські антикорупційні органи - САП і НАБУ намагалися підкупити рекордним хабарем в історії України у розмірі 6 млн доларів, щоб закрити кримінальну справу, в якій фігурує колишній міністр екології уряду Азарова Микола Злочевський. Він збирався повернутися в Україну до свого дня народження.

РБК-Україна розповідало в подробицях, як НАБУ і САП намагалися підкупити в інтересах екс-чиновника для його повернення в Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Державна податкова адмiністрація України САП
NEWS
Тільки дві партії проходять у всі облради, одна - в ради облцентрів
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Тільки дві партії проходять у всі облради, одна - в ради облцентрів
DAILY
Вибори без переможця: хто взяв владу у регіонах України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вибори без переможця: хто взяв владу у регіонах України