Колишньому першому заступнику начальника управління Державної податкової служби в Києві Миколі Ільяшенку повідомили про підозру у незаконному збагаченні. Він також є підозрюваним у справі про хабарі керівникам антикорупційних органів.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Таким чином, САП повідомила про першу підозру в незаконному збагаченні.

Нагадаємо, раніше Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи всім трьом підозрюваним у підкупі керівництва Національного антикорупційного бюро і САП, призначивши загальну суму застави у 244 млн гривень.

Зокрема, Ільяшенка відправили за ґрати на 2 місяці з альтернативою внесення 84,08 млн гривень застави.

Так, два українські антикорупційні органи - САП і НАБУ намагалися підкупити рекордним хабарем в історії України у розмірі 6 млн доларів, щоб закрити кримінальну справу, в якій фігурує колишній міністр екології уряду Азарова Микола Злочевський. Він збирався повернутися в Україну до свого дня народження.

РБК-Україна розповідало в подробицях, як НАБУ і САП намагалися підкупити в інтересах екс-чиновника для його повернення в Україну.