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САП сообщила о первом подозрении в незаконном обогащении

Новина українською → Киев, Вторник 10 ноября 2020 16:31
САП сообщила о первом подозрении в незаконном обогащении Фото: Николай Ильяшенко (automaidan.org.ua)
Автор: Олег Черныш, Юлия Струк

Бывшему первому заместителю начальника управления Государственной налоговой службы в Киеве Николаю Ильяшенко сообщили о подозрении в незаконном обогащении. Он также является подозреваемым в деле о взятке руководителям антикоррупционных органов.

Об этом РБК-Украина рассказал источник в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Таким образом, САП сообщила о первом подозрении в незаконном обогащении.

Напомним, ранее Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения всем трем подозреваемым в подкупе руководства Национального антикоррупционного бюро и САП, назначив общую сумму залога в 244 млн гривен.

В частности, Ильяшенко отправили за решетку на 2 месяца с альтернативой внесения 84,08 млн гривен залога.

Так, два украинских антикоррупционных органа - САП и НАБУ пытались подкупить рекордной взяткой в ​​истории Украины в размере 6 млн долларов, чтобы закрыть уголовное дело, в котором фигурирует бывший министр экологии правительства Азарова Николай Злочевский. Он собирался вернуться в Украину до своего дня рождения.

РБК-Украина рассказывало в подробностях, как НАБУ и САП пытались подкупить в интересах экс-чиновника для его возвращения в Украину.

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