Дружба проти Росії: У Путіна відреагували на переговори США-Україна
У Росії відреагували на переговори США-Україна. У президента РФ Володимира Путіна назвали їх "дружбою проти Росії".
Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "РИА Новости".
У Кремлі знову заявили про антиросійську риторику.
"Звернули увагу, що російська тематика зі знаком мінус була високо на порядку денному, мова про дружбу проти Росії, це може викликати тільки жаль", - заявив він.
Нагадаємо, Зеленський в США представив план трансформації України на 10 років і провів довгоочікувану зустріч з главою Білого дому Джо Байденом.
Байден розповів, що хоче ще раз відвідати Україну. Президент США зазначив непохитну підтримку членства України в НАТО. А також зазначив, що Вашингтон виділить Києву фінансову допомогу через агресію Росії.