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Дружба проти Росії: У Путіна відреагували на переговори США-Україна

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Москва, Четвер 02 вересня 2021 10:14
Дружба проти Росії: У Путіна відреагували на переговори США-Україна Фото: президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Анастасія Рокитна

У Росії відреагували на переговори США-Україна. У президента РФ Володимира Путіна назвали їх "дружбою проти Росії".

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "РИА Новости".

У Кремлі знову заявили про антиросійську риторику.

"Звернули увагу, що російська тематика зі знаком мінус була високо на порядку денному, мова про дружбу проти Росії, це може викликати тільки жаль", - заявив він.

Нагадаємо, Зеленський в США представив план трансформації України на 10 років і провів довгоочікувану зустріч з главою Білого дому Джо Байденом.

Байден розповів, що хоче ще раз відвідати Україну. Президент США зазначив непохитну підтримку членства України в НАТО. А також зазначив, що Вашингтон виділить Києву фінансову допомогу через агресію Росії.

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Дружба проти Росії: У Путіна відреагували на переговори США-Україна
Дружба проти Росії: У Путіна відреагували на переговори США-Україна
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