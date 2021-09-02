Дружба проти Росії: У Путіна відреагували на переговори США-Україна

У Росії відреагували на переговори США-Україна. У президента РФ Володимира Путіна назвали їх "дружбою проти Росії".

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "РИА Новости".

У Кремлі знову заявили про антиросійську риторику. "Звернули увагу, що російська тематика зі знаком мінус була високо на порядку денному, мова про дружбу проти Росії, це може викликати тільки жаль", - заявив він.