Дружба против России: у Путина отреагировали на переговоры США-Украина

В России отреагировали на переговоры США-Украина. У президента РФ Владимира Путина назвали их "дружбой против России".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".

В Кремле снова заявили об антироссийской риторике. "Обратили внимание, что российская тематика со знаком минус была высоко в повестке дня, речь о дружбе против России, это может вызывать только сожаление", - заявил он.