Дружба против России: у Путина отреагировали на переговоры США-Украина
В России отреагировали на переговоры США-Украина. У президента РФ Владимира Путина назвали их "дружбой против России".
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".
В Кремле снова заявили об антироссийской риторике.
"Обратили внимание, что российская тематика со знаком минус была высоко в повестке дня, речь о дружбе против России, это может вызывать только сожаление", - заявил он.
Напомним, Зеленский в США представил план трансформации Украины на 10 лет и провел долгожданную встречу с главой Белого дома Джо Байденом.
Байден рассказал, что хочет еще раз посетить Украину. Президент США отметил непоколебимую поддержку членства Украины в НАТО. А также отметил, что Вашингтон выделит Киеву финансовую помощь из-за агрессии России.