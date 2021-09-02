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Дружба против России: у Путина отреагировали на переговоры США-Украина

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Москва, Четверг 02 сентября 2021 10:14
Дружба против России: у Путина отреагировали на переговоры США-Украина Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

В России отреагировали на переговоры США-Украина. У президента РФ Владимира Путина назвали их "дружбой против России".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".

В Кремле снова заявили об антироссийской риторике.

"Обратили внимание, что российская тематика со знаком минус была высоко в повестке дня, речь о дружбе против России, это может вызывать только сожаление", - заявил он.

Напомним, Зеленский в США представил план трансформации Украины на 10 лет и провел долгожданную встречу с главой Белого дома Джо Байденом.

Байден рассказал, что хочет еще раз посетить Украину. Президент США отметил непоколебимую поддержку членства Украины в НАТО. А также отметил, что Вашингтон выделит Киеву финансовую помощь из-за агрессии России.

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Дружба против России: у Путина отреагировали на переговоры США-Украина
Дружба против России: у Путина отреагировали на переговоры США-Украина
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