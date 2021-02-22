Доступ України до авіапростору ЄС: підписання угоди знову відкладається

Україна та Європейський союз не підпишуть угоду про відкритий авіапростір на початку березня, як планувалося раніше. Причина в тому, що документ потребує додаткового технічного погодження.

За словами міністра, у документі, який підготували ще у 2013 році, є посилання на документи Єврокомісії, які вже не існують, тому спочатку це потрібно виправити.

"Ні, ще не можна (очікувати підписання на початку березня - ред.). Це абсолютно абсурдна історія про юристів Європейської комісії... В останній момент виявилось, що цей договір так давно, з 2013 року, лежав і чекав на підписання, що там у тексті зашиті посилання на документи Європейської комісії, директиви, які вже не існують. Вони не можуть підписувати те, що не існує. А просто так видалити - це зміна тексту", - пояснив він.

Як зазначив Кулеба, в Європейському союзі пообіцяли, що угоду про відкритий авіапростір обов'язкового підпишуть.

"От це саме те, що сказали в Європейському союзі: "Вибачте, якось незручно вийшло, але ми обов'язково підпишемо". Я вже махнув на них рукою, кажу: "Ладно, давайте вже, тому що це вже просто смішно", - розповів міністр.